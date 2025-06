Il 19 giugno il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha affermato che Ali Khamenei, la guida suprema dell’Iran, “non può continuare a esistere”, dopo che un missile iraniano ha colpito un ospedale in Israele, e decine di persone sono rimaste ferite in tutto il paese.

Nel settimo giorno di guerra tra Israele e Iran, l’esercito israeliano ha affermato di aver colpito decine di obiettivi in Iran, tra cui un “reattore nucleare in fase di costruzione ad Arak” e “un impianto per lo sviluppo delle armi nucleari a Natanz”.

Intanto, il presidente statunitense Donald Trump sta valutando il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto per colpire in profondità gli impianti nucleari iraniani.

La Russia ha reagito mettendo in guardia Washington da un “intervento militare che avrebbe conseguenze imprevedibili”.

Il 18 giugno Khamenei aveva affermato che l’Iran non si arrenderà mai, dopo che Trump aveva chiesto la “resa incondizionata” del paese.