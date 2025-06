Il 18 giugno la corte suprema degli Stati Uniti, a maggioranza conservatrice, ha confermato un divieto d’accesso alle transizioni di genere per i minorenni in vigore nello stato del Tennessee.

Con sei voti a tre – giudici conservatori da una parte e progressisti dall’altra – la corte suprema ha stabilito che una legge approvata in Tennessee nel 2023, che vieta ai minorenni l’accesso ai trattamenti per la transizione di genere, non ha carattere discriminatorio.

Secondo gli autori del ricorso, la legge violerebbe invece il quattordicesimo emendamento della costituzione che garantisce la stessa “protezione legale” a tutti, in quanto priva le persone transgender dell’accesso a trattamenti consentiti ad altri per motivi medici.

Ma la corte, con sentenza firmata dal presidente John Roberts, gli ha dato torto e rimesso la decisione alla “volontà del popolo e dei suoi rappresentanti eletti”.

La giudice Sonia Sotomayor, in un parere scritto condiviso dagli altri due giudici progressisti, si è invece dissociata dalla sentenza, che “stravolge la logica e la giurisprudenza per stabilire che la legge del Tennessee non sia discriminatoria, mentre classifica espressamente le persone in base al sesso e allo status di transgender”, oltre ad “abbandonare i minorenni transgender e le loro famiglie ai capricci della politica”.