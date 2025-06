La legge vieta anche i delfinari, grandi acquari per cetacei, stabilendo che i delfini possono essere tenuti in cattività solo “in aree marine delimitate e non in strutture di cemento, come piscine e vasche”.

È previsto un periodo di transizione per tutelare le persone che lavorano attualmente in parchi acquatici e delfinari. Il Messico ospita l’8 per cento dei delfini in cattività del mondo, secondo i dati del congresso, il parlamento bicamerale messicano.

“Questa votazione costituisce un passo decisivo verso la fine dello sfruttamento di balene, delfini e altri mammiferi marini a scopi d’intrattenimento”, ha affermato in un comunicato l’ong Humane world for animals.

Secondo l’ong, in Messico ci sono attualmente circa 350 delfini in cattività che “dovranno essere trasferiti in aree marine delimitate”, come prevede la nuova legislazione. Secondo Sos dauphins, nel mondo ci sono circa tremila delfini in cattività.