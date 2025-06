La sua visita arriva in un momento in cui Pechino sta cercando di rafforzare le sue relazioni con il vecchio continente di fronte all’imprevedibilità del presidente statunitense Donald Trump, che considera la Cina il suo rivale strategico.

Wang, 71 anni, visiterà la sede dell’Unione europea (Ue) a Bruxelles prima di trasferirsi in Francia e Germania.

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha cominciato il 30 giugno una visita ufficiale in Europa il cui obiettivo è creare un polo di “stabilità” di fronte agli Stati Uniti e a un mondo in subbuglio.

Tuttavia, rimangono delle divergenze tra Pechino e Bruxelles, soprattutto sulle questioni economiche.

Tra queste, l’enorme deficit commerciale a sfavore dell’Ue (357,1 miliardi di dollari), gli stretti legami tra Pechino e Mosca nonostante la guerra in Ucraina, i dazi aggiuntivi europei sulle auto elettriche prodotte in Cina e le rappresaglie cinesi contro il cognac francese.

“Rafforzare le relazioni sinoeuropee è una grande opportunità in un momento in cui il mondo sta vivendo trasformazioni storiche, con un preoccupante aumento dell’unilateralismo, del protezionismo e delle politiche egemoniche”, ha dichiarato Guo Jiakun, portavoce della diplomazia cinese, riferendosi chiaramente agli Stati Uniti, e in particolare all’offensiva commerciale di Trump.

“Pechino e Bruxelles dovrebbero collaborare per preservare la pace e la stabilità nel mondo, difendere il multilateralismo e il libero scambio, e sostenere il rispett0 delle regole, l’equità e la giustizia, imponendosi come forze costruttive in un mondo turbolento”, ha aggiunto.

A Bruxelles Wang incontrerà la responsabile della diplomazia europea Kaja Kallas per un “dialogo strategico di alto livello”, secondo Pechino.

In Germania e in Francia incontrerà i suoi colleghi Johann Wadephul e Jean-Noël Barrot.