Tuttavia, è stato necessario dare prova di “pragmatismo”, data la delicatezza della questione, ha ammesso il commissario europeo per il clima Wopke Hoekstra.

In un momento in cui l’Europa sta soffocando per una grave ondata di caldo, Bruxelles ha quindi ribadito le sue ambizioni nella lotta al riscaldamento globale.

Dopo alcuni mesi d’incertezza, il 2 luglio la Commissione europea ha proposto di mantenere l’obiettivo di riduzione del 90 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2040, introducendo però maggiore flessibilità per venire incontro alle resistenze di alcuni paesi.

La Commissione punta ancora a ridurre le emissioni del 90 per cento entro il 2040, rispetto ai livelli del 1990, ma con grande disappunto dei gruppi ambientalisti ha introdotto una maggiore flessibilità.

A partire dal 2036 la Commissione propone quindi di prendere in considerazione l’acquisizione di crediti di carbonio internazionali, fino al 3 per cento del totale, per finanziare progetti al di fuori dell’Europa.

Le ong sono però fermamente contrarie a questa misura. Basandosi su alcuni studi, mettono infatti in discussione la reale efficacia dei crediti di carbonio per la riduzione delle emissioni.

“Il 3 per cento non è poco. Si tratta di una cifra considerevole che potrebbe essere spesa all’estero invece di finanziare la transizione energetica in Europa”, ha commentato Neil Makaroff, un esperto del centro studi Strategic perspectives.

“Ma un compromesso politico era necessario”, ha riconosciuto, sottolineando che “la vera sfida sarà fare in modo che i crediti di carbonio portino a una reale riduzione delle emissioni”.