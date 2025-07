Un incendio divampato tra la vegetazione e alimentato da forti venti ha costretto a trasferire residenti e turisti che si trovano nel sudest dell’isola greca di Creta. Lo hanno annunciato le autorità locali.

“Sono state effettuate evacuazioni in numerosi hotel e i turisti sono stati trasferiti in sicurezza in una palestra nel comune di Ierapetra”, sulla costa sudorientale di Creta. Lo ha dichiarato il viceprefetto di Lasithi, Yannis Androulakis, a Mega television.

Circa 1.500 persone hanno dovuto essere trasferite, secondo i mezzi d’informazione locali, mentre l’emittente pubblica Ert ha riportato “più di mille” sfollati.

Questi trasferimenti sono stati disposti a scopo precauzionale a causa della mancanza di risorse aeree durante la notte tra mercoledì e giovedì per combattere l’incendio divampato il 2 luglio, ha affermato Androulakis.