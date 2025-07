Almeno cinque persone sono morte e decine sono disperse, dopo che un traghetto che trasportava 65 persone verso l’isola indonesiana di Bali è affondato il 2 luglio, secondo la polizia locale.

I soccorritori, che hanno già recuperato 23 persone dal mare, stanno cercando di trovare altri sopravvissuti, dopo che il traghetto è affondato poco prima di mezzanotte mentre si dirigeva a nord da Banyuwangi, sulla costa orientale di Java, verso l’isola di Bali.

La presidenza indonesiana ha citato il maltempo come causa dell’incidente, mentre le autorità non hanno specificato se ci fossero stranieri a bordo. “Ventitré persone sono state tratte in salvo, quattro sono morte”, ha dichiarato all’Afp Rama Samtama Putra, capo della polizia della città di Banyuwangi, nella parte orientale di Giava, dove il traghetto è partito. Un’agenzia di soccorso locale aveva inizialmente riferito che 61 persone erano disperse.

“Il Kmp Tunu Pratama Jaya (…) è affondato circa 25 minuti dopo aver levato l’ancora”, ha dichiarato l’agenzia, aggiungendo che il traghetto “trasportava anche 22 veicoli, tra cui quattordici camion”. Il presidente indonesiano Prabowo Subianto, in visita in Arabia Saudita, ha ordinato l’immediato dispiegamento dei soccorsi dopo essere stato informato dell’incidente, ha dichiarato il segretario di gabinetto Teddy Indra Wijaya in un comunicato.