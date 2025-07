L’amministrazione statunitense vuole applicare i dazi doganali annunciati all’inizio di aprile a partire dal primo agosto.

Il segretario al tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha dichiarato che se non si raggiungerà un accordo con Washington nei prossimi giorni, i dazi entreranno in vigore il primo agosto.

La scadenza era stata fissata in precedenza per il 9 luglio, ma il 4 luglio il presidente Donald Trump ha dichiarato che i paesi interessati dalla misura non avrebbero cominciato a pagare prima del primo agosto.

“Il presidente Trump manderà delle lettere ad alcuni dei nostri partner commerciali dicendo che, se non si risolvono le cose, il primo agosto torneranno, come un boomerang, ai livelli tariffari del 2 aprile”, ha spiegato Bessent alla Cnn.