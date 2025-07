Le inondazioni che hanno devastato il Texas, nel sud degli Stati Uniti, hanno provocato più di cento morti, secondo un nuovo bilancio delle autorità.

La sola contea di Kerr, la più colpita, ha registrato 84 vittime, tra cui 28 bambini. “Il Texas è in lutto. Il dolore, lo shock per quanto accaduto negli ultimi giorni ha spezzato il cuore del nostro stato”, ha dichiarato il senatore texano Ted Cruz in una conferenza stampa.