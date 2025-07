La Russia ha condotto un attacco con quattrocento droni e 18 missili, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, che ha invitato gli alleati occidentali a imporre “più rapidamente” sanzioni contro Mosca.

“Non restate a guardare mentre la Russia terrorizza il popolo ucraino. Agite subito per privare la macchina da guerra russa dei suoi mezzi finanziari”, ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino Andrij Sybiha.

“La ricetta per mettere fine al terrore russo non è cambiata: sanzioni economiche, attacchi a lungo raggio per colpire la produzione di armi di distruzione di massa e uno scudo aereo”, ha ribadito il capo dell’amministrazione presidenziale ucraina Andrij Jermak.

Nella notte tra l’8 e il 9 luglio la Russia aveva condotto il più grande attacco aereo dall’inizio della guerra, nel febbraio 2022, con 728 droni e 13 missili, la maggior parte dei quali intercettati, secondo Kiev.