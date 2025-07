Arriva in un momento in cui, dopo due sessioni di colloqui infruttuosi a Istanbul tra le delegazioni di Kiev e Mosca, la Russia sta intensificando la sua offensiva in Ucraina, sia aerea sia sul terreno.

Kelly non ha fornito ulteriori dettagli, ma secondo Politico e altri mezzi d’informazione statunitensi, la sospensione delle forniture a Kiev riguarda in particolare i sistemi di difesa aerea Patriot, l’artiglieria di precisione e i missili Hellfire.

Il 1 luglio gli Stati Uniti hanno annunciato di aver sospeso le forniture di alcune armi a Kiev, esprimendo preoccupazione per la riduzione delle proprie scorte, in un momento in cui la Russia sta intensificando la sua offensiva militare in Ucraina.

Finora, nonostante i rapporti conflittuali con Kiev, l’amministrazione Trump ha confermato, almeno in parte, gli aiuti militari avviati sotto la presidenza di Joe Biden. Durante il mandato del presidente democratico, gli Stati Uniti avevano fornito a Kiev aiuti militari per un valore di più di 60 miliardi di dollari.

“Se questa riduzione degli aiuti americani non provocherà il crollo delle linee ucraine, danneggerà gravemente la difesa dell’Ucraina, in particolare le sue capacità in materia di missili antibalistici e attacchi di precisione”, ha commentato John Hardie, esperto di Russia presso la Foundation for defense of democracies (Fdd), un istituto indipendente con sede a Washington.

Michael McFaul, un ex ambasciatore statunitense in Russia, ha criticato duramente la decisione sul social network X: “L’amministrazione Trump vuole davvero bloccare la consegna dei Patriot? Sarebbe disgustoso e imbarazzante per il cosiddetto leader del mondo libero”.