Il 25 giugno i paesi membri della Nato si sono impegnati, nel corso di un vertice all’Aja, ad aumentare drasticamente la loro spesa militare, una decisione che il presidente statunitense Donald Trump ha definito una “grande vittoria”.

Nella dichiarazione finale i trentadue paesi dell’alleanza atlantica si sono impegnati a dedicare il 5 per cento del pil alla difesa entro il 2035.

Per rendere l’obiettivo più facile da raggiungere, il 5 per cento includerà due tipi di spesa: il 3,5 per cento per la spesa militare in senso stretto e l’1,5 per cento per tutte le spese legate alla sicurezza (protezione delle frontiere, sicurezza informatica, ecc.).

L’obiettivo sarà difficile da raggiungere, hanno avvertito vari leader europei, tra cui il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, che l’ha definito “irragionevole”.