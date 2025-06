“Sappiamo bene che molti paesi sono pronti ad arrivare al 5 per cento, e rispettiamo la loro decisione, ma la Spagna si considera vincolata solo a raggiungere l’obiettivo attuale del 2 per cento”, ha dichiarato la ministra della difesa Margarita Robles.

A pochi giorni da un vertice cruciale previsto all’Aja il 24 e il 25 giugno, la Spagna ha ribadito di non essere disponibile ad aumentare la spesa militare al 5 per cento del pil, come chiedono con insistenza la Nato e gli Stati Uniti.

Le parole di Robles arrivano in un momento in cui il presidente statunitense Donald Trump pretende dai paesi dell’alleanza atlantica un massiccio aumento del loro contributo alla difesa comune, a meno che non vogliano rinunciare alle garanzie di sicurezza offerte da Washington.

Per favorire un’intesa nel vertice dell’Aja, il segretario generale della Nato Mark Rutte ha proposto che il 5 per cento del pil includa due tipi di spesa: il 3,5 per cento entro il 2032 per la spesa militare in senso stretto e l’1,5 per cento per tutte le spese legate alla sicurezza (protezione delle frontiere, sicurezza informatica, ecc.).

Secondo Robles, rimasta evasiva su questi dettagli, le discussioni dovrebbero essere incentrate sulle “capacità militari” dei vari paesi piuttosto che su rigide percentuali.

“La Spagna non vuole mettere il veto”, ha però assicurato, dicendosi disponibile a “trovare un accordo”.