Nel mese di giugno l’energia solare è stata per la prima volta la principale fonte di elettricità in Europa, fornendo il 22,1 per cento del totale, davanti al nucleare (21,8 per cento) e all’eolico (15,8 per cento), secondo un rapporto del centro studi britannico Ember.

Seguono il gas (14,4 per cento) e l’idroelettrico (12,8 per cento).

Secondo il rapporto, almeno tredici paesi hanno battuto il loro record mensile di produzione fotovoltaica, grazie alla progressiva diffusione dei pannelli solari e all’alto livello d’irraggiamento solare registrato nel continente in primavera.