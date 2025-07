La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato il 13 luglio che Bruxelles non risponderà immediatamente ai dazi statunitensi sull’acciaio e l’alluminio nella speranza di raggiungere un accordo che eviti l’imposizione di dazi più consistenti, del 30 per cento, su tutti i prodotti esportati negli Stati Uniti.

Il 12 luglio il presidente statunitense Donald Trump aveva infatti annunciato che a partire dal 1 agosto avrebbe imposto dazi generalizzati del 30 per cento su tutti i prodotti importati dall’Unione europea.

“Gli Stati Uniti ci hanno inviato una lettera in cui affermano che i dazi entreranno in vigore a meno che non si trovi una soluzione negoziata. È per questo che abbiamo deciso di sospendere le nostre contromisure fino al mese prossimo”, ha dichiarato Von der Leyen alla stampa.

La risposta europea ai dazi statunitensi sull’acciaio e l’alluminio sarebbe dovuta entrare in vigore nella notte tra il 14 e il 15 luglio.

“Allo stesso tempo continueremo a lavorare ai nostri dazi di risposta per essere pronti a qualunque evenienza”, ha aggiunto Von der Leyen.