Il 15 luglio il Regno Unito ha rivelato di aver accolto in segreto migliaia di afgani che erano in pericolo a causa di una massiccia fuga di dati, avvenuta nel 2022. Alcuni di loro avevano lavorato per il governo britannico prima del ritorno al potere dei taliban.

“Porgo le mie sincere scuse, a nome del governo britannico, a tutte le persone vittime di questa fuga di dati”, ha affermato il ministro della difesa John Healey in un discorso alla camera dei comuni. “Non sarebbe dovuto accadere”.

Healey ha ricostruito nel dettaglio i fatti che hanno portato alla creazione, nell’aprile 2024, sotto il precedente governo conservatore, di un programma segreto d’accoglienza chiamato Afghan relocation route (Arr).