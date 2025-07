Un incendio che ha distrutto un centro commerciale nella città di Kut, nell’Iraq orientale, ha causato la morte di 61 persone. Lo ha annunciato il ministero dell’interno.

“L’incendio ha causato la morte di 61 cittadini innocenti, la maggior parte dei quali è morta per asfissia nei bagni. Tra le vittime ci sono 14 corpi carbonizzati che non sono ancora stati identificati”, ha dichiarato il ministero in un comunicato. Fonti mediche avevano precedentemente segnalato cinquanta morti.