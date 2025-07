Con una cerimonia storica che si è svolta a Dakar il 17 luglio, in cui Parigi ha ufficialmente restituito al Senegal due basi militari, si conclude la presenza militare permanente dell’esercito francese in Africa occidentale e centrale. Il Senegal aveva ospitato le truppe francesi fin dalla sua indipendenza nel 1960

Il ritiro francese – avviato negli ultimi anni – avviene mentre la regione del Sahel si trova ad affrontare attacchi jihadisti letali in Mali (compreso uno recente vicino al confine con il Senegal), in Burkina Faso e in Niger.

Una simbolica consegna delle chiavi di Camp Geille, la più grande base militare francese in Senegal, e di una base aerea all’aeroporto di Dakar ha avuto luogo tra il capo di stato maggiore delle forze armate senegalesi, Mbaye Cissé, e il generale Pascal Ianni, comandante delle truppe francesi in Africa, che si era recato a Dakar.