I passeggeri che indossavano giubbotti di salvataggio si sono gettati in mare e alcuni sono stati tratti in salvo da pescherecci, ha riferito la stessa fonte. Un precedente rapporto pubblicato il 20 luglio indicava cinque vittime, ma le autorità hanno rivisto la cifra a tre.

Tre persone sono morte il 20 luglio in un incendio che ha colpito un traghetto al largo dell’isola di Sulawesi, nell’Indonesia centrale, e più di cinque passeggeri sono stati tratti in salvo, secondo un nuovo rapporto pubblicato il 21 luglio.

Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

In Asia

Anche l’agenzia indonesiana per la sicurezza marittima aveva riferito che 284 persone erano state tratte in salvo, ma il 21 luglio l’agenzia ha rivisto il numero delle persone tratte in salvo dall’incidente a 568.

Secondo l’elenco delle persone a bordo, 280 passeggeri e 15 membri dell’equipaggio erano a bordo. Secondo i mezzi d’informazione locali, la nave aveva una capacità di seicento persone.

“La squadra di soccorso sta ancora conducendo operazioni di ricerca e soccorso mentre stiamo ancora raccogliendo dati”, ha dichiarato all’Afp George Leo Mercy Randang, direttore della Manado rescue agency.

“Il nostro punto di appoggio è aperto 24 ore su 24, nel caso in cui le famiglie desiderino segnalare la scomparsa di una persona cara”, ha aggiunto. Un video diffuso dalla Manado search and rescue agency mostrava una nave della guardia costiera che spruzzava acqua sul traghetto, da cui fuoriusciva un denso fumo nero.

La causa dell’incendio non è stata specificata. Gli incidenti nel trasporto marittimo sono frequenti in questo arcipelago del sudest asiatico, che comprende circa 17mila isole, in parte a causa degli standard di sicurezza lassi e delle condizioni meteorologiche talvolta avverse.

Il 3 luglio un traghetto è affondato al largo dell’isola turistica di Bali, uccidendo almeno 19 persone. A marzo, un’imbarcazione con a bordo 16 persone si è capovolta in mare agitato al largo della stessa isola. Una donna australiana è morta e almeno un’altra persona è rimasta ferita.