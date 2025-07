Il 21 luglio la difesa civile della Striscia di Gaza e testimoni hanno riferito di colpi di artiglieria su Deir al Balah, nel centro del territorio palestinese, il giorno dopo la diffusione di un appello israeliano a sfollare l’area.

Il 21 luglio l’esercito israeliano ha annunciato l’intenzione di estendere le operazioni militari nell’area anche “in una zona dove non era mai intervenuto prima” in oltre 21 mesi di guerra contro il movimento islamista palestinese Hamas, avvertendo i residenti di andarsene.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha), nell’area vivevano tra le 50mila e le 80mila persone. Secondo i corrispondenti dell’Afp sul posto, intere famiglie si sono messe in cammino, portando le loro cose in mano o su carri trainati da asini e diretti verso sud.

“Durante la notte abbiamo sentito enormi esplosioni”, ha dichiarato Abdallah Abou Slim, un residente di 48 anni, riferendosi al fuoco dell’artiglieria. “Temiamo che l’esercito israeliano stia preparando un’operazione di terra a Deir al Balah e nei campi del centro della Striscia di Gaza, dove sono ammassati centinaia di migliaia di sfollati”, ha continuato.