Una fonte diplomatica tedesca aveva precedentemente indicato che Berlino, Parigi e Londra stavano continuando “a lavorare intensamente (…) per trovare una soluzione diplomatica duratura e verificabile al programma nucleare iraniano” e stavano pianificando un incontro questa settimana.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì.

“L’Iran ha dimostrato di essere in grado di sventare (attacchi), ma è sempre stato pronto per una diplomazia autentica, reciproca e in buona fede”, ha scritto il 20 luglio il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi su X.

L’Iran è sospettato dai paesi occidentali e da Israele di voler fabbricare la bomba atomica. Ma il paese lo nega, sottolineando il suo diritto a perseguire un programma nucleare per scopi civili.

Il 13 giugno, Israele ha lanciato un attacco a sorpresa bombardando l’Iran, uccidendo i vertici militari e gli scienziati legati al suo programma nucleare.

Gli Stati Uniti si sono uniti all’offensiva dell’alleato israeliano colpendo tre siti nucleari nella notte tra il 21 e il 22 giugno.

Da quando questi attacchi, ordinati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sono stati sospesi, anche i colloqui sono entrati in stallo. L’ultimo incontro tra i rappresentanti dell’E3 (Germania, Francia e Regno Unito) e l’Iran si è tenuto a Ginevra il 21 giugno, poche ore prima degli attacchi statunitensi.