Violenze sessuali, percosse, cibo avariato: il 21 luglio il Venezuela ha denunciato le “torture” inflitte ai suoi cittadini espulsi dagli Stati Uniti in un carcere del Salvador, prima di essere rimpatriati nel paese di origine, nell’ambito dei programmi di espulsione del presidente Donald Trump.

Dopo quattro mesi di detenzione nel Centro di contenimento del terrorismo (Cecot), un carcere di massima sicurezza del Salvador, 252 venezuelani sono stati rimpatriati il 18 luglio in base a un accordo tra Washington e Caracas, che in cambio ha rilasciato dieci cittadini statunitensi, detenuti in Venezuela.

“Abbiamo deciso di aprire un’indagine ufficiale”, ha dichiarato il 21 luglio il procuratore generale venezuelano Tarek William Saab in una conferenza stampa a Caracas. L’indagine riguarda il presidente salvadoregno Nayib Bukele e altri membri del suo governo, accusati dal Venezuela di crimini contro l’umanità.

“Invito la Corte penale internazionale, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e gli organi corrispondenti in America e nel mondo a fare lo stesso, a fare la loro parte”, ha aggiunto il procuratore.

Secondo Saab, ottanta funzionari dell’ufficio del pubblico ministero hanno interrogato i migranti al loro ritorno nel paese. Andry Hernandez Romero, un parrucchiere e truccatore di 32 anni finito al Cecot, racconta in uno dei video di aver subito abusi sessuali. “Siamo stati torturati e aggrediti fisicamente e psicologicamente”, racconta. “Sono stato abusato sessualmente dalle stesse autorità salvadoregne”, racconta, aggiungendo: “Pensavamo che non avremmo mai più rivisto i nostri cari”.

Il procuratore venezuelano ha parlato anche di “isolamento in celle disumane (…) senza contatto con la luce del sole, senza ventilazione” e di “attacchi sistematici” con proiettili di gomma.