Gli Stati Uniti hanno annunciato il loro ritiro dall’Unesco, sostenendo che l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura è prevenuta nei confronti di Israele e promuove cause “divisive”.

Questa è la seconda volta che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, decide di lasciare l’istituzione dal 2018. Gli Stati Uniti erano rientrati nel 2023, sotto l’amministrazione del democratico Joe Biden. La direttrice generale dell’Unesco, la francese Audrey Azoulay, ha dichiarato un “profondo rammarico” per questa decisione, sebbene fosse “prevista”.

L’Unesco si era “preparata” ed “è più tutelata dal punto di vista finanziario” rispetto ad altre agenzie delle Nazioni Unite, ha affermato, osservando che il contributo statunitense di 75 milioni di dollari all’anno rappresenta solo l’8 per cento del bilancio totale dell’organizzazione.

La decisione di Washington, che entrerà in vigore alla fine del 2026, fa seguito alla richiesta avanzata da Donald Trump a febbraio di rivedere gli impegni degli Stati Uniti nei confronti di diversi organismi delle Nazioni Unite. Per Washington, “la continua partecipazione degli Stati Uniti all’Unesco non è nell’interesse nazionale”, ha dichiarato la portavoce del dipartimento di stato Tammy Bruce in una nota.

“L’Unesco lavora per promuovere cause sociali e culturali divisive” e sostiene “una tabella di marcia ideologica e globalista per lo sviluppo internazionale, in contraddizione con la nostra politica estera che mette al primo posto gli interessi nazionali”, ha spiegato.