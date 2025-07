Cosa succede in Asia e nel Pacifico. A cura di Junko Terao. Ogni sabato.

Secondo la giustizia, l’uomo l’aveva spinta a terra e si era gettato su di lei per stuprarla, infilandole anche la lingua in bocca. Lei aveva reagito mordendogli la lingua e staccandone un frammento di 1,5 centimetri, riuscendo poi a liberarsi.

L’aggressore era stato condannato ad appena sei mesi di prigione con due anni di sospensione della pena per violenza e intimidazione, ma non per tentato stupro, una sentenza che aveva suscitato polemiche nel paese.

La vittima era stata invece condannata a dieci mesi di prigione con due anni di sospensione della pena per aver inflitto all’uomo lesioni personali gravi.

Secondo il tribunale, la sua reazione aveva “superato i limiti ragionevoli della legittima difesa”.