Gli stati che violano i propri obblighi climatici commettono un atto illecito e potrebbero essere chiamati a risarcire quelli più colpiti, ha stabilito il 23 luglio la Corte internazionale di giustizia (Cig) in un parere consultivo destinato a fare giurisprudenza.

Rispondendo a una richiesta di alcuni studenti di Vanuatu (un arcipelago dell’oceano Pacifico), il più altro tribunale delle Nazioni Unite, con sede all’Aja, ha fornito all’unanimità un’interpretazione giuridica a cui legislatori, avvocati e giudici di tutto il mondo potranno fare riferimento per modificare le leggi o citare in giudizio gli stati per la loro inazione climatica.

Il degrado del clima, causato dalle emissioni di gas serra, è una “minaccia urgente ed esistenziale”, ha affermato il giudice Yuji Iwasawa, presidente della Cig, in un discorso di due ore.