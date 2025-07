“Le politiche per la difesa del clima sono troppo costose”, è una frase ripetuta con insistenza nel dibattito politico europeo da chi vuole far apparire la transizione energetica come un percorso difficile e indesiderabile. Secondo questa tesi il passaggio all’energia ricavata da fonti rinnovabili avrebbe non solo conseguenze negative a breve termine ma anche effetti disastrosi per la società.

I politici di estrema destra sostengono che le misure in discussione per contrastare la perdita di biodiversità in Europa danneggiano l’economia. Ma dati e ricerche dimostrano il contrario.

“Questa propaganda è uno strumento molto utile per alimentare il risentimento nei confronti di un’élite scientifica considerata troppo liberale e l’ostilità verso politiche ritenute dannose per il mercato”, spiega Alexander Ruser, professore di sociologia dell’università di Agder, in Norvegia e autore del libro Climate politics and the impact of think tanks: scientific expertise in Germany and the US .

“È una strategia legata al fatto che sta crescendo il rifiuto dell’opinione pubblica nei confronti delle autorità scientifiche. Le persone dubitano delle reali motivazioni dei politici”, aggiunge Ruser. Diversi studi confermano che adottando questa “posizione conflittuale”, i partiti di estrema destra hanno politicizzato il cambiamento climatico per trasformarlo in una “linea di demarcazione”, mettendo in discussione il consenso su questi temi all’interno dei partiti tradizionali e alimentando i timori degli elettori per le politiche verdi.