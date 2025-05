Secondo Marlene Mortler , ex eurodeputata del Ppe, “il green deal non deve mettere a repentaglio la sicurezza alimentare”. Mortler sostiene che la difesa della natura comporta un rischio potenziale, quello di rendere inutilizzabili i terreni a causa delle misure di protezione.

Nel 2019 le elezioni europee avevano espresso un parlamento relativamente progressista, con i verdi in una posizione di rilievo, grazie anche alla spinta di movimenti come Fridays for future . Ma nel 2024 si è registrata un’inversione di tendenza. Il deputato europeo di estrema destra olandese Bert-Jan Ruissen e i suoi colleghi hanno avviato una serie di azioni volte, se non a smantellare il green deal, almeno a rallentarne l’attuazione. E molti leader come Meloni hanno continuato a esprimere critiche. Il pretesto? Rappresenterebbe una minaccia per la giustizia sociale e la stabilità economica.

La Commissione ha presentato la proposta nel 2022, fissando un obiettivo del 20 per cento entro il 2030 e il ripristino completo degli ecosistemi degradati entro il 2050. L’estrema destra non è stata la sola a opporsi al provvedimento: anche il Partito popolare europeo (Ppe), preoccupato del consenso politico, ha sollevato timori su politiche ambientali ritenute dannose per gli agricoltori, l’approvvigionamento dei prodotti alimentari e la stabilità economica. Con l’avvicinarsi delle elezioni parlamentari del 2024 e il conseguente inasprimento del dibattito, dichiarazioni come quella di Ruissen o di Meloni sono diventate cavalli di battaglia delle destre europee, nel tentativo di screditare il green deal e conquistare consensi.

Sebbene gli oppositori della legge abbiano reso difficile l’iter legislativo, è stato possibile raggiungere un accordo. Il testo è stato infine firmato nel giugno 2024, poco prima delle elezioni europee. E prevede l’obbligo per gli stati membri dell’Unione di ripristinare almeno il 20 per cento degli habitat entro il 2030, dando priorità ai siti protetti nell’ambito della rete Natura 2000 . I 27 paesi hanno ora tempo fino al 1 settembre 2026 per presentare alla Commissione i loro progetti di piani nazionali di ripristino.

Gli oppositori alla legge hanno affermato che vaste aree di terreno agricolo sarebbero state rinaturalizzate. In realtà, il testo non espropria i terreni agricoli, poiché dà priorità agli ecosistemi degradati e riconosce esplicitamente la necessità di bilanciare la conservazione e l’attività economica. Il testo comprende anche meccanismi di flessibilità che garantiscono che gli sforzi di ripristino siano compatibili con la produzione alimentare e i mezzi di sussistenza rurali.

Le emissioni dell’agricoltura intensiva non sono state equiparate alle emissioni industriali negli obiettivi climatici dell’Unione per il 2040. La strategia Farm to fork dovrebbe essere dichiarata clinicamente morta.

Con un certo successo: nel 2024 diversi testi legislativi europei sono stati vittime di queste preoccupazioni. Per esempio, la politica agricola comune (Pac) è stata modificata per consentire agli agricoltori di ricevere sovvenzioni europee anche se non rispettano le norme agricole e ambientali dell’Unione.

“Dagli anni ottanta le diverse normative che garantivano prezzi equi agli agricoltori europei sono state smantellate. L’Unione europea ha puntato tutto sugli accordi di libero scambio, che hanno messo in concorrenza tutti gli agricoltori del mondo, spingendoli a produrre al prezzo più basso possibile, a scapito dei loro redditi e del loro indebitamento. La produzione ecologica ha enormi vantaggi per la salute e il pianeta, ma costa di più agli agricoltori, quindi per realizzare la transizione agroecologica è necessario proteggere i mercati agricoli. Purtroppo, non siamo stati ascoltati”.

Per esempio nell’ accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur, che potrebbe consentire a prodotti agricoli meno costosi provenienti dall’America Latina di entrare nel mercato europeo. Una paura sottolineata dal movimento La via campesina, che nel 2024 ha ricordato che gli agricoltori erano stanchi “di passare la vita a lavorare senza sosta senza mai ottenere un reddito dignitoso”.

Contrariamente alle affermazioni secondo cui la protezione dell’ambiente danneggia la stabilità economica, le ricerche dimostrano che il mancato ripristino degli ecosistemi degradati comporta un rischio finanziario molto più alto.

Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) sottolinea che il degrado degli ecosistemi minaccia direttamente la produttività agricola e la sicurezza alimentare: “Il cambiamento climatico osservato sta già influenzando la sicurezza alimentare a causa dell’aumento delle temperature e degli eventi estremi, e della modifica dei regimi delle precipitazioni”. E aggiunge che “la sicurezza alimentare sarà sempre più influenzata dai cambiamenti climatici”. Inoltre, prosegue l’Ipcc, “circa il 21-37 per cento delle emissioni totali di gas serra è attribuibile alla produzione alimentare”.

Questo sistema è spesso dato per scontato. Tuttavia, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) stima che entro il 2050 sarà necessario produrre circa il 50 per cento in più di cibo per sfamare la popolazione mondiale in crescita. “Questo comporterebbe un aumento significativo delle emissioni di gas serra e avrebbe conseguenze sull’ambiente, tra cui la perdita di biodiversità”, afferma l’Ipcc.

Con due miliardi di abitanti in più sul pianeta Terra non potremo permetterci di continuare a vivere come abbiamo fatto finora. Non si tratta solo di distribuire lo spazio in modo diverso. Solo forme di agricoltura nuove e sostenibili possono rispondere ai problemi che quella industriale ha creato negli ultimi decenni.

“La combinazione di azioni sulla produzione e i trasporti e sulle scelte alimentari e la riduzione delle perdite e degli sprechi consente di ridurre le emissioni di gas serra e migliorare la resistenza del sistema alimentare”, aggiunge l’Ipcc.