Il 24 luglio scontri a fuoco di rara intensità tra le forze armate di Thailandia e Cambogia si sono verificati in una zona contesa al confine tra i due paesi: l’aviazione tailandese ha colpito obiettivi militari cambogiani mentre Bangkok ha riferito della morte di almeno undici persone per i colpi d’artiglieria sparati dall’esercito di Phnom Penh.

La Cambogia e la Thailandia sono da tempo in conflitto riguardo al tracciato della loro frontiera comune, lunga più di ottocento chilometri e definita in gran parte da accordi firmati all’epoca dell’occupazione francese dell’Indocina, ma scontri così violenti non si verificavano da quasi quindici anni.

La Cina, che ha buoni rapporti con entrambi i paesi, li ha esortati a risolvere la disputa attraverso il dialogo, esprimendo “forte preoccupazione”.