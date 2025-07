Al momento dei fatti, l’assassino studiava all’università dello stato di Washington per conseguire un dottorato in criminologia.

Ma non è mai emerso un movente e l’assassino non ha fornito spiegazioni. Un comportamento che ha finito per esasperare il giudice Steven Hippler, che il 23 luglio l’ha definito “un vigliacco in cerca di attenzione”.

“Più ci sforziamo di spiegare l’inspiegabile, più gli diamo potere e controllo”, ha affermato Hippler, sottolineando che “è arrivato il momento di mettere fine ai suoi quindici minuti di gloria”.

“Lo condanno all’ignominia e all’isolamento di una detenzione a vita”, ha insistito, auspicando che il caso non diventi il tema di un libro o un documentario.

Il patteggiamento, con l’ergastolo in cambio dell’ammissione di colpevolezza, era stato contestato da alcuni familiari delle vittime, in particolare quelli di Goncalves, che chiedevano la pena di morte e spingevano per l’applicazione di una legge promulgata di recente nell’Idaho, che prevede il ricorso al plotone d’esecuzione.