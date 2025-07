Mentre Washington minacciava d’imporre dazi del 30 per cento a partire dal 1 agosto, Von der Leyen ha raggiunto Turnberry, sulla costa occidentale della Scozia, per incontrare Trump.

Il 27 luglio il presidente statunitense Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen hanno annunciato in Scozia un accordo commerciale che prevede dazi statunitensi del 15 per cento sui prodotti europei.

Trump ha spiegato che l’accordo prevede dazi del 15 per cento sui prodotti europei e l’impegno dell’Unione europea ad acquistare energia dagli Stati Uniti per 750 miliardi di dollari, con l’obiettivo di sostituire il gas russo, e a investire 600 miliardi di dollari aggiuntivi negli Stati Uniti.

Washington e Bruxelles hanno anche concordato di abolire i dazi su alcuni prodotti strategici, tra cui gli equipaggiamenti aeronautici, ha precisato Von der Leyen.

L’accordo di Turnberry certifica che gli scambi transatlantici sono entrati in una nuova era, quella di un aggressivo protezionismo statunitense. Prima del ritorno al potere di Trump, i dazi statunitensi sui prodotti europei erano in media al 4,8 per cento.

In realtà l’aliquota effettiva era già salita a quasi il 15 per cento, considerando i dazi aggiuntivi del 10 per cento già imposti dall’amministrazione Trump.

I dettagli dell’accordo saranno definiti “nelle prossime settimane”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea. “Il 15 per cento non è poco, ma non è stato possibile ottenere di meglio”, ha aggiunto.