Secondo la Cnn e la Nbc, il movente è legato all’ostilità verso la National football league (Nfl), la lega professionistica di football americano, che l’attentatore ha citato nel suo biglietto d’addio. Secondo le due emittenti, l’uomo accusava la Nfl di aver ignorato per anni i casi di encefalopatia traumatica cronica (Cte), una malattia neurodegenerativa causata da traumi cranici ripetuti, di cui lui, un ex giocatore dilettante, pensava di essere affetto.

La sera del 28 luglio un uomo ha aperto il fuoco in un grattacielo di New York, uccidendo quattro persone, tra cui un poliziotto, prima di suicidarsi, ha affermato il sindaco di New York Eric Adams.

Le vittime sono una donna e tre uomini, tra cui un poliziotto, mentre un’altra persona è in condizioni critiche, hanno precisato le autorità.

I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 18 nel quartiere degli affari di Midtown, a Manhattan.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un uomo sceso da un veicolo nero imbracciando un fucile d’assalto M4. Appena entrato nell’edificio, l’uomo ha colpito il poliziotto, che non era in servizio ma lavorava come guardia di sicurezza, per poi cominciare a sparare all’impazzata nell’atrio, ha riferito Jessica Tisch, responsabile della polizia di New York.

Tisch ha identificato l’autore dell’attacco in Shane Tamura, un ventisettenne di Las Vegas con disturbi mentali, che avrebbe agito da solo dopo aver attraversato il paese in automobile.

Nel veicolo sono stati trovati anche una pistola, munizioni e caricatori, oltre a scatole di medicinali.