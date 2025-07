Un terremoto di magnitudo 8,8, il più potente nella regione in quasi 73 anni, è avvenuto il 30 luglio al largo della penisola russa della Kamchatka, innescando tsunami in Russia e Giappone e attivando l’allerta in quasi tutti i paesi del Pacifico.

In Giappone, le riprese televisive in diretta hanno mostrato persone che scappano in auto o a piedi verso zone più elevate, in particolare sull’isola settentrionale di Hokkaido, dove è stato osservato il primo tsunami.

L’emittente pubblica Nhk ha trasmesso un servizio speciale, con un presentatore che esortava i residenti a lasciare la costa: “Evacuate immediatamente per salvare le vostre vite”.

I dipendenti della centrale nucleare di Fukushima (a nord), distrutta da un potente terremoto e da uno tsunami nel marzo 2011, sono stati evacuati, ha dichiarato l’operatore.

“Gli tsunami colpiranno ripetutamente. Non avventuratevi in mare aperto, né avvicinatevi alla costa finché l’allerta non sarà revocata”, ha avvertito l’agenzia meteorologica giapponese (Jma), che ha previsto onde fino a tre metri.

“I residenti nelle aree in cui sono stati emessi gli allarmi dovrebbero evacuare immediatamente verso luoghi sicuri, come zone più elevate o edifici di evacuazione”, ha insistito il portavoce del governo giapponese Yoshimasa Hayashi.

L’allerta giapponese copre l’intera costa settentrionale e orientale dell’arcipelago, fino a Osaka, a sud, così come le isole minori periferiche. Oltre a queste, così come nelle baie di Tokyo e Osaka, lo tsunami potrebbe raggiungere un metro.

La Cina ha emesso un’allerta tsunami per diverse aree lungo la sua costa. Anche le Filippine hanno esortato i residenti lungo la costa orientale a spostarsi verso l’interno e hanno consigliato ai pescatori già in mare di rimanere al largo.

Lo stesso messaggio viene diffuso nell’arcipelago statunitense delle Hawaii, minacciato da onde alte tre metri. “La gente non dovrebbe, e lo ripeto ancora una volta, non dovrebbe, come abbiamo visto in passato, rimanere vicino alla costa o rischiare la vita solo per vedere che aspetto ha uno tsunami”, ha dichiarato il governatore dello Stato Josh Green.

“Questa non è un’onda normale. Se vieni colpito da uno tsunami, ti ucciderà”, ha avvertito. Dall’altra parte del Pacifico, Perù e Messico hanno dichiarato allerte tsunami per le loro coste, così come l’Ecuador, che ha evacuato spiagge e porti nell’arcipelago delle Galapagos. Tsunami da uno a tre metri sono possibili anche in Cile, Costa Rica, Polinesia francese e altri arcipelaghi.

Gli Stati Uniti hanno emesso una serie di allerte di diversa intensità lungo la costa occidentale del Nord America, dall’Alaska a tutta la costa californiana. Gli allarmi tsunami sono stati trasmessi sui cellulari in California, secondo i giornalisti dell’Afp.