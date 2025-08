In un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e commerciali, questa sessione aggiuntiva di negoziati intergovernativi, è stata aggiunta dopo il fallimento dei colloqui di Busan, in Corea del Sud, alla fine del 2024. Un gruppo di paesi produttori di petrolio ha bloccato qualsiasi progresso nei negoziati.

In discussione da tre anni, questo testo “legalmente vincolante” per gli stati “non arriverà automaticamente”, ha avvertito il 3 agosto il diplomatico che presiede i colloqui, l’ecuadoriano Luis Vayas Valdivieso, accogliendo i rappresentanti di oltre seicento ong che stanno seguendo i lavori.

Il 5 agosto i rappresentanti di quasi 180 paesi si sono riuniti a Ginevra, in Svizzera, sotto l’egida delle Nazioni Unite. Hanno dieci giorni di tempo per cercare di redigere il primo trattato globale per ridurre l’inquinamento da plastica, che minaccia di soffocare il pianeta.

“C’è stata molta diplomazia da Busan”, ha dichiarato all’Afp Inger Andersen, direttrice esecutiva del programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), che organizza i dibattiti.

“La maggior parte dei paesi con cui ho parlato ha affermato di essere venuta a Ginevra per trovare un accordo”, ha aggiunto. “Sarà tutto facile? No. Sarà semplice? No. C’è complessità? Sì. Esiste una via per un trattato? Assolutamente sì”, ha aggiunto la diplomatica danese, esperta in complesse negoziazioni ambientali.

Ha espresso la sua “determinazione” a raggiungere un accordo. “Si sono imparate lezioni” da Busan, ha aggiunto Valdivieso, assicurando che le ong e la società civile avrebbero avuto accesso ai gruppi di contatto in cui vengono negoziati i punti più controversi del testo: sostanze chimiche da vietare, limiti alla produzione.

Il 4 agosto, alla vigilia dell’apertura dei dibattiti, scienziati e ong hanno aumentato la pressione sui delegati. L’inquinamento da plastica è un rischio per la salute “grave, crescente e sottovalutato”, che costa al mondo almeno 1,5 miliardi di dollari all’anno, hanno avvertito gli esperti in un rapporto pubblicato sulla rivista medica The Lancet.