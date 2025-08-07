La tregua è stata mediata dal primo ministro malese Anwar Ibrahim, presidente del blocco regionale dell’Asean, dopo le pressioni del presidente statunitense Donald Trump e di un gruppo di mediatori cinesi.

Almeno 43 persone sono state uccise nel conflitto che si è concluso la scorsa settimana, dopo che una disputa di lunga data sul confine è sfociata nella violenza.

Il 7 agosto la Thailandia e la Cambogia hanno concordato di estendere un traballante accordo di cessate il fuoco, che ha fatto seguito a cinque giorni di ostilità mortali lungo il loro confine il mese scorso.

“Entrambe le parti concordano su un cessate il fuoco che coinvolga tutti i tipi di armi, compresi gli attacchi contro i civili e gli oggetti civili e gli obiettivi militari di entrambe le parti, in tutti i casi e in tutte le aree”, si legge.

“Questo accordo non deve essere violato in nessuna circostanza”. Nei primi giorni della tregua, sia la Thailandia sia la Cambogia si sono accusate a vicenda di avere violato l’accordo con scaramucce limitate lungo il loro confine condiviso di 800 chilometri, anche se gli scontri sono rapidamente diminuiti.

La dichiarazione congiunta firmata dal viceministro della difesa thailandese Nattaphon Narkphanit e dal ministro della difesa cambogiano Tea Seiha afferma che i due paesi hanno concordato di continuare a congelare i movimenti di truppe e i pattugliamenti al confine.

“Siamo qui per un accordo dettagliato di cessate il fuoco per fermare lo spargimento di sangue e le sofferenze dei soldati e dei civili di entrambe le parti”, ha dichiarato Tea Seiha ai giornalisti durante una conferenza stampa.

“Questi passi sono misure salvavita e gettano le basi per ripristinare la fiducia e la normalità tra i nostri due paesi”. La dichiarazione prevedeva un altro incontro entro un mese e affermava che entrambe le parti avrebbero anche “concordato di astenersi dal diffondere informazioni false o fake news al fine di stemperare le tensioni”.

“Affinché le nostre discussioni odierne possano portare a risultati concreti, entrambe le parti devono dimostrare cooperazione e sincerità”, ha dichiarato Natthaphon ai giornalisti. I templi contesi sono rivendicati da entrambe le nazioni a causa di una vaga demarcazione fatta dagli amministratori coloniali francesi della Cambogia nel 1907.

Gli scontri di questo mese sono stati i più micidiali nella regione in oltre un decennio e hanno causato la fuga di oltre 300mila persone dalle aree di combattimento su entrambi i lati del confine.