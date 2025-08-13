Il 12 agosto un giudice federale di New York ha ordinato di migliorare le condizioni di detenzione dei migranti trattenuti dalla polizia in un edificio di Manhattan, che i loro avvocati considerano spaventose.
Ricevendo una petizione da parte di gruppi di aiuto ai migranti, il giudice Lewis Kaplan ha emesso un’ingiunzione riguardante le persone trattenute al decimo piano di una torre che ospita anche un tribunale che si occupa di questioni relative all’immigrazione, il 26 Federal plaza.
Da diverse settimane, gli agenti di polizia si recano ogni giorno all’uscita dalle aule di tribunale, per arrestare i migranti costretti a comparire davanti alle autorità giudiziarie per presentare le loro richieste, comprese quelle di asilo. Questo metodo è stato descritto come una “trappola” dai loro avvocati.
Una volta arrestati, alcuni sono trattenuti al decimo piano, a volte per diversi giorni, sotto la responsabilità dell’Immigration and customs enforcement (Ice) degli Stati Uniti.
Tuttavia dei video girati clandestinamente, diffusi dai mezzi d’informazione e dai social network, mostrano persone radunate in un’unica stanza, sdraiate sul pavimento con coperte di emergenza.
Un uomo ha raccontato al quotidiano The City di aver assistito impotente a un altro uomo in preda a una crisi epilettica per mezz’ora prima dell’arrivo dei soccorsi. Uno studente ventenne ha riferito di essere stato costretto a indossare abiti intrisi di sangue per diversi giorni a causa della mancanza di assorbenti igienici.
Nella sua decisione, il giudice Kaplan ha ordinato alle autorità di non trattenere più le persone su questo piano a meno che non venga loro fornito uno spazio abitativo dignitoso, materassi puliti su cui dormire, stanze pulite tre volte al giorno, prodotti per l’igiene di base e accesso ai farmaci se necessario.
Ha inoltre ordinato alla polizia di informare i detenuti del loro diritto a visite legali riservate e gratuite, a richiedere abiti puliti e uno spazio privato per cambiarsi e a ricevere farmaci tramite un avvocato o un familiare.
Questa decisione “manda un messaggio chiaro: l’Ice non può trattenere le persone in condizioni di abuso e negare loro l’accesso ai loro diritti costituzionali”, ha affermato Eunice Cho, avvocato difensore dei detenuti presso l’Aclu, un partito di sinistra. “Continueremo a lottare per garantire che i diritti delle persone siano rispettati al 26 di Federal Plaza e oltre”.
Si stima che il numero di immigrati irregolari negli Stati Uniti si aggiri intorno agli 11 milioni e il numero di arresti e detenzioni è aumentato significativamente negli ultimi mesi.
Donald Trump ha fatto della lotta all’immigrazione una priorità assoluta, riferendosi regolarmente a un‘“invasione” degli Stati Uniti da parte di “criminali provenienti dall’estero”.