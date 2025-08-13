Un uomo ha raccontato al quotidiano The City di aver assistito impotente a un altro uomo in preda a una crisi epilettica per mezz’ora prima dell’arrivo dei soccorsi. Uno studente ventenne ha riferito di essere stato costretto a indossare abiti intrisi di sangue per diversi giorni a causa della mancanza di assorbenti igienici.

Nella sua decisione, il giudice Kaplan ha ordinato alle autorità di non trattenere più le persone su questo piano a meno che non venga loro fornito uno spazio abitativo dignitoso, materassi puliti su cui dormire, stanze pulite tre volte al giorno, prodotti per l’igiene di base e accesso ai farmaci se necessario.

Ha inoltre ordinato alla polizia di informare i detenuti del loro diritto a visite legali riservate e gratuite, a richiedere abiti puliti e uno spazio privato per cambiarsi e a ricevere farmaci tramite un avvocato o un familiare.

Questa decisione “manda un messaggio chiaro: l’Ice non può trattenere le persone in condizioni di abuso e negare loro l’accesso ai loro diritti costituzionali”, ha affermato Eunice Cho, avvocato difensore dei detenuti presso l’Aclu, un partito di sinistra. “Continueremo a lottare per garantire che i diritti delle persone siano rispettati al 26 di Federal Plaza e oltre”.

Si stima che il numero di immigrati irregolari negli Stati Uniti si aggiri intorno agli 11 milioni e il numero di arresti e detenzioni è aumentato significativamente negli ultimi mesi.

Donald Trump ha fatto della lotta all’immigrazione una priorità assoluta, riferendosi regolarmente a un‘“invasione” degli Stati Uniti da parte di “criminali provenienti dall’estero”.