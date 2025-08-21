Il 20 agosto Israele ha approvato un progetto di costruzione di 3.400 alloggi nella Cisgiordania occupata, che è stato subito contestato dalle Nazioni Unite e da vari leader stranieri perché dividerebbe in due il territorio, compromettendo la continuità di un futuro stato palestinese.

“Sono lieto di annunciare che un’ora fa l’amministrazione civile ha approvato i piani di costruzione dell’insediamento E1!”, ha dichiarato in un comunicato Guy Yifrah, sindaco dell’insediamento israeliano di Maale Adumim.

La settimana scorsa la presentazione di questo progetto aveva suscitato dure critiche in tutto il mondo.