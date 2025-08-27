Il 26 agosto l’Ucraina ha riconosciuto per la prima volta che l’esercito russo è entrato nella regione di Dnipropetrovsk, nel centroest del paese, dove Mosca aveva rivendicato una prima avanzata già a luglio.

“Sì, i soldati russi sono entrati nella regione e i combattimenti sono attualmente in corso”, ha dichiarato all’Afp Viktor Tregubov, portavoce delle forze armate ucraine nella zona.

Kiev aveva finora negato l’ingresso delle truppe russe nella regione.