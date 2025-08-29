Almeno 69 persone sono morte e decine risultano disperse a causa del naufragio di un’imbarcazione di migranti al largo della Mauritania, avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 agosto, secondo un nuovo bilancio fornito il 29 agosto dalla guardia costiera locale.

Il precedente bilancio del naufragio, avvenuto circa ottanta chilometri a nord della capitale Nouakchott, era di 49 morti e un centinaio di dispersi.

“Il numero dei corpi recuperati ha raggiunto quota 69”, ha dichiarato un funzionario della guardia costiera mauritana. Secondo il funzionario, a bordo dell’imbarcazione c’erano 160 persone di nazionalità senegalese o gambiana, 17 delle quali sono state soccorse.

L’imbarcazione, partita dal Gambia la settimana precedente, “si è capovolta al largo di Lemhaijratt”, ha precisato.