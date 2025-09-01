Il 31 agosto la missione Global sumud flotilla, guidata tra gli altri dall’attivista svedese Greta Thunberg, è partita da Barcellona, in Spagna, con un carico di aiuti umanitari per gli abitanti palestinesi della Striscia di Gaza. L’obiettivo, secondo gli organizzatori, è “rompere il blocco illegale imposto da Israele”.

Sventolando bandiere palestinesi, circa venti imbarcazioni con a bordo centinaia di attivisti hanno lasciato il porto catalano poco dopo le 15.30.

Il 1 settembre le barche sono però dovute rientrare a Barcellona per evitare una forte tempesta di vento. Al momento non è chiaro quando ripartiranno.

“Cercheremo di raggiungere Gaza e di consegnare gli aiuti attraverso un corridoio umanitario, rompendo il blocco illegale e disumano imposto da Israele”, ha affermato il 30 agosto Thunberg in un’intervista all’Afptv.

La missione, chiamata Global sumud flotilla, “è diversa dalle precedenti perché abbiamo molte più barche”, ha dichiarato Thunberg, 22 anni, salutando una “mobilitazione storica”.

“Sarà la più grande missione di solidarietà della storia”, aveva affermato la settimana scorsa l’attivista brasiliano Thiago Ávila.