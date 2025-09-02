Intanto, la sicurezza è stata rafforzata nella piazza dei Tre poteri a Brasília, dove affacciano il palazzo presidenziale, il parlamento e la corte suprema.

Il processo è anche al centro di una crisi senza precedenti tra il Brasile e gli Stati Uniti.

Nostalgico della dittatura (1964-1985), Bolsonaro è accusato di “pianificazione di un colpo di stato”, di “tentativo di sovvertire con la violenza lo stato di diritto democratico” e di “organizzazione criminale armata”.

In base all’atto d’accusa della procura, la cospirazione “è stata guidata dal presidente Bolsonaro e dal suo candidato vicepresidente Walter Braga Netto che, insieme ad altre persone, sia civili sia militari, hanno cercato d’impedire l’attuazione dei risultati delle elezioni presidenziali del 2022”.

Il piano, chiamato Pugnale verde e giallo (i colori della bandiera brasiliana), prevedeva di assassinare Lula, il vicepresidente Geraldo Alckmin e il giudice della corte suprema Alexandre de Moraes.

Avrebbe dovuto essere eseguito da membri delle forze speciali dell’esercito prima dell’insediamento di Lula, il 1 gennaio 2023.