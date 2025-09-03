Le forze armate statunitensi hanno colpito “un’imbarcazione che trasportava un carico di droga, uccidendo undici narcoterroristi”, ha affermato il 2 settembre il presidente Donald Trump, dopo che nei giorni scorsi gli Stati Uniti avevano schierato sette navi da guerra nel mar dei Caraibi, non lontano dalle coste del Venezuela. Il segretario di stato statunitense Marco Rubio ha precisato sul social network X che l’operazione è stata condotta “nel sud del mar dei Caraibi” e ha preso di mira un’imbarcazione “partita dal Venezuela”. Trump accusa il presidente venezuelano Nicolás Maduro di guidare una rete di trafficanti di droga.

Iscriviti a

Sudamericana Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Sudamericana Cosa succede in America Latina. A cura di Camilla Desideri. Ogni due settimane, il venerdì. Vedi tutte le newsletter

“Su mio ordine, le forze armate statunitensi hanno condotto un bombardamento cinetico contro dei narcoterroristi appartenenti alla banda criminale venezuelana Tren de Aragua”, ha affermato Trump sul social media Truth Social. “L’attacco è avvenuto mentre l’imbarcazione, che trasportava sostanze stupefacenti verso gli Stati Uniti, si trovava in acque internazionali”, ha dichiarato, aggiungendo che “undici narcoterroristi sono stati uccisi”. Il presidente statunitense ha accompagnato il suo messaggio con un video che mostra l’imbarcazione dopo l’esplosione. Sette navi da guerra statunitensi, tra cui tre navi d’assalto anfibio, sono state schierate nel mar dei Caraibi, e un’altra nell’oceano Pacifico, nell’ambito della lotta al traffico di droga, ha precisato un funzionario militare statunitense.

Navi da guerra