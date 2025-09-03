Il 3 settembre la Commissione europea ha approvato l’accordo commerciale con il blocco sudamericano del Mercosur e ha invitato i ventisette stati membri ad adottarlo in tempi rapidi.

L’accordo, che prevede un’area di libero scambio, sarà sottoposto anche al parlamento europeo.

Per superare l’opposizione di alcuni paesi, guidati dalla Francia, Bruxelles si è impegnata a fornire “solide garanzie” agli agricoltori. L’accordo sarà quindi integrato da un “atto giuridico” che rafforzi la salvaguardia per i “prodotti europei sensibili”.