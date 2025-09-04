Due mesi prima la giunta aveva messo fuori legge “i partiti e le associazioni che svolgono attività di natura politica”.

Il 4 settembre l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha denunciato la sospensione a tempo indeterminato delle elezioni in Mali e l’intensificarsi della repressione della società civile.

“Questi cambiamenti hanno chiuso la porta alla possibilità che nel prossimo futuro si possano tenere elezioni democratiche in Mali, violando il diritto dei cittadini di partecipare alla vita pubblica, votare e candidarsi a cariche elettive”, ha dichiarato Türk.

Arrivati al potere in seguito a due colpi di stato successivi nel 2020 e nel 2021, i militari si erano impegnati a restituire il potere ai civili entro marzo del 2024, ma non hanno mantenuto la promessa.

Inoltre, negli ultimi anni un numero crescente di giornalisti e attivisti per i diritti umani è stato rapito o detenuto arbitrariamente.

“Il netto aumento degli arresti di persone che si erano limitate a esprimere le loro opinioni, sulla base di generiche accuse di attentato alla credibilità dello stato, è molto preoccupante”, ha affermato Türk, chiedendo la liberazione immediata e incondizionata di tutte le persone detenute arbitrariamente.

“L’uso strumentale della legge per reprimere qualunque forma di dissenso è inaccettabile”, ha aggiunto.