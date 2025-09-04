Il 4 settembre è una giornata di lutto nazionale in Portogallo all’indomani del deragliamento della storica funicolare di Lisbona, che ha causato almeno 17 morti e 21 feriti.

La magistratura ha annunciato l’apertura di un’inchiesta dopo che la cabina della funicolare Gloria, che collega piazza del Rossio ai quartieri di Bairro Alto e Príncipe Real, è deragliata per cause ancora ignote.

Le immagini pubblicate sui social network mostrano la funicolare distrutta dopo lo schianto con un edificio.

Il deragliamento è avvenuto poco dopo le 18, ha riferito alla stampa Tiago Augusto, responsabile dei servizi di soccorso, precisando che tra le vittime ci sono anche alcuni stranieri.

La funicolare, che ha una capacità di circa quaranta passeggeri (di cui la metà in piedi), è un mezzo di trasporto molto apprezzato dai turisti che visitano la capitale portoghese.

“È una tragedia senza precedenti”, ha dichiarato il sindaco di Lisbona Carlos Moedas.