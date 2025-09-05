La multa era attesa da tempo, considerando che già nel 2023 la Commissione aveva minacciato d’imporre a Google la separazione delle sue attività nel settore della pubblicità online.

L’annuncio della multa era stato rinviato all’inizio di questa settimana, in un contesto di forti tensioni con gli Stati Uniti, come ha confermato il 3 settembre all’Afp una fonte della Commissione.

Il 26 agosto Trump aveva contestato duramente gli stati e le organizzazioni che intervengono per regolamentare il settore tecnologico, minacciando dazi e restrizioni alle esportazioni.

L’Unione europea dispone attualmente della normativa più stringente al mondo riguardo al settore digitale, e questo la espone al rischio di ritorsioni in caso di sanzioni nei confronti di aziende statunitensi.

Bruxelles aveva reagito alle parole di Trump ribadendo di avere il “pieno diritto” di regolamentare le attività delle grandi aziende tecnologiche.

In una dichiarazione rilasciata all’Afp, Google ha criticato la multa.

“La decisione della Commissione europea riguardo ai nostri servizi Adtech è sbagliata, e la impugneremo. La multa è ingiustificata e le modifiche proposte danneggerebbero migliaia di aziende europee”, ha dichiarato Lee-Anne Mulholland, vicepresidente di Google incaricata delle questioni normative.