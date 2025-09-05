Gli agenti dell’immigrazione statunitensi hanno effettuato un raid in una fabbrica in costruzione in Georgia, nel sudest degli Stati Uniti, arrestando centinaia di sudcoreani. Seoul ha reagito invitando le autorità statunitensi a rispettare i diritti dei cittadini sudcoreani presenti nel paese.
Circa trecento sudcoreani sono stati arrestati nel corso dell’operazione condotta dallo United States immigration and customs enforcement (Ice), un’agenzia federale statunitense, in una fabbrica di batterie per veicoli elettrici di proprietà delle aziende sudcoreane Hyundai (automobili) e Lg (elettronica), ha dichiarato il 5 settembre all’Afp una fonte vicina al caso non autorizzata a parlare pubblicamente.
Secondo l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, in totale sono state arrestate 450 persone.
La Corea del Sud, la quarta economia asiatica, è un importante produttore automobilistico e di elettronica, e le aziende sudcoreane dispongono di numerosi stabilimenti negli Stati Uniti.
In precedenza il ministero degli esteri sudcoreano si era limitato ad annunciare un raid dell’Ice, condotto il 4 settembre, “in un impianto di batterie di un’azienda sudcoreana in Georgia”.
“Molti cittadini coreani sono stati arrestati”, aveva aggiunto il portavoce del ministero Lee Jae-woong, senza fornire ulteriori dettagli.
Secondo le autorità statunitensi, l’operazione è stata condotta nell’ambito di un’inchiesta su persone prive di documenti.
Il Bureau of alcohol, tobacco, firearms and explosives (Atf), un’agenzia del dipartimento della giustizia, ha confermato l’arresto di “circa 450 stranieri in situazione irregolare”.
350 miliardi di dollari
“Le attività economiche delle nostre aziende e i diritti dei nostri cittadini non dovrebbero essere messi così ingiustamente a repentaglio”, aveva dichiarato Lee.
Il governo sudcoreano ha contattato l’ambasciata statunitense a Seoul esprimendo “forte preoccupazione e rammarico” per il raid.
A luglio la Corea del Sud si era impegnata a investire 350 miliardi di dollari negli Stati Uniti per evitare l’imposizione, da parte del presidente Donald Trump, di dazi esorbitanti sui prodotti sudcoreani.