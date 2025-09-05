Gli agenti dell’immigrazione statunitensi hanno effettuato un raid in una fabbrica in costruzione in Georgia, nel sudest degli Stati Uniti, arrestando centinaia di sudcoreani. Seoul ha reagito invitando le autorità statunitensi a rispettare i diritti dei cittadini sudcoreani presenti nel paese.

Circa trecento sudcoreani sono stati arrestati nel corso dell’operazione condotta dallo United States immigration and customs enforcement (Ice), un’agenzia federale statunitense, in una fabbrica di batterie per veicoli elettrici di proprietà delle aziende sudcoreane Hyundai (automobili) e Lg (elettronica), ha dichiarato il 5 settembre all’Afp una fonte vicina al caso non autorizzata a parlare pubblicamente.

Secondo l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, in totale sono state arrestate 450 persone.

La Corea del Sud, la quarta economia asiatica, è un importante produttore automobilistico e di elettronica, e le aziende sudcoreane dispongono di numerosi stabilimenti negli Stati Uniti.