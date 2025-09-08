Il presidente ultraliberista ha ammesso “una chiara sconfitta. Ma il programma di governo per il quale siamo stati eletti nel 2023 non cambierà. Anzi, imprimeremo un’ulteriore accelerazione”, ha dichiarato durante un discorso a La Plata.

Finora Milei ha ottenuto successi importanti in economia, riportando l’inflazione e il debito pubblico sotto controllo anche se al costo di grandi tagli alla spesa pubblica.

Nel quartier generale peronista il governatore della provincia Axel Kicillof è stato accolto al grido “Axel presidente!”, riferendosi alle elezioni presidenziali del 2027.

“Milei sarà costretto a cambiare rotta”, ha dichiarato Kicillof rispondendo alle parole del presidente.

Kicillof, 53 anni, è considerato l’unico candidato credibile dell’opposizione in vista delle prossime presidenziali, dopo che a giugno l’ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, 72 anni, era stata condannata a sei anni di prigione e all’ineleggibilità a vita per frode.