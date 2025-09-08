L’8 settembre almeno 16 persone sono morte e circa cento sono rimaste ferite nella capitale Katmandu quando la polizia ha represso una manifestazione contro un blocco dei social network.

“Al momento possiamo confermare che sedici manifestanti sono morti e altri cento sono stati ricoverati in ospedale”, ha dichiarato all’Afp Shekhar Khanal, un portavoce della polizia.

Le forze di sicurezza sono intervenute quando i manifestanti si sono diretti verso il parlamento, hanno riferito alcuni giornalisti dell’Afp.