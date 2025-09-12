L’11 settembre l’ex presidente brasiliano di estrema destra Jair Bolsonaro è stato condannato a 27 anni di prigione per un tentativo di colpo di stato. La corte suprema ha stabilito per quattro voti a uno che era a capo di un’organizzazione criminale il cui obiettivo era permettergli di restare al potere nonostante la sconfitta nelle elezioni presidenziali dell’ottobre 2022, vinte dall’attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ineleggibile fino al 2030 e agli arresti domiciliari a Brasília dall’inizio di agosto con l’accusa di aver ostacolato il processo, Bolsonaro non ha partecipato alle udienze, secondo la difesa per motivi di salute.

Bolsonaro è stato processato insieme a sette stretti collaboratori, tra cui alcuni ex ministri e generali.