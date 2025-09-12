Il vicepresidente del Sud Sudan Riek Machar, agli arresti domiciliari da marzo, è stato incriminato per “crimini contro l’umanità”, ha annunciato l’11 settembre il governo, una decisione che potrebbe destabilizzare il paese. Il suo arresto alla fine di marzo aveva alimentato i timori di una ripresa della guerra civile, che fortunatamente non si è poi verificato, a quasi sette anni dalla fine di un sanguinoso conflitto tra i suoi sostenitori e quelli del presidente Salva Kiir, che tra il 2013 e il 2018 aveva causato circa 400mila morti e quattro milioni di sfollati. Secondo un comunicato del ministero della giustizia, Machar è accusato di aver coordinato, insieme a sette coimputati, un attacco contro una base militare da parte dell’Esercito bianco, una milizia composta da giovani di etnia nuer.

Iscriviti a

Africana Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Africana Cosa succede in Africa. A cura di Francesca Sibani. Ogni giovedì. Vedi tutte le newsletter

L’attacco, avvenuto il 3 marzo nel nordest del paese, aveva causato la morte di “più di 250 soldati”, oltre che di un alto ufficiale sudsudanese e di un pilota delle Nazioni Unite, si legge nel comunicato. Machar e i suoi coimputati sono anche accusati di “omicidio, terrorismo, tradimento e cospirazione”. “L’incriminazione invia un messaggio chiaro: chi commette atrocità contro il popolo del Sud Sudan, le forze armate e il personale umanitario sarà chiamato a rendere conto delle sue azioni, qualunque sia la sua posizione o influenza politica”, ha sottolineato il ministero della giustizia. In serata Kiir ha emesso un decreto presidenziale che destituisce Machar e il ministro del petrolio Puot Kang Choi dai loro incarichi governativi.